Bilecik’te 69 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Kaynak: İHA
Bilecik’te kaçakçılık ve organize suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, faaliyet gösteren 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 69 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken konuyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
2 şüpheli hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.