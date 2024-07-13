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Bilecik’te 88 araç ve sürücüsüne 124 bin 708 TL para cezası

Ajans Haberleri
  • 13.07.2024 11:49
  • Giriş: 13.07.2024 11:49
  • Güncelleme: 13.07.2024 11:49
Kaynak: İHA
Bilecik’te 88 araç ve sürücüsüne 124 bin 708 TL para cezası

Bilecik’te trafik kuralı ihlali yapan 88 araç ve sürücüsüne 124 bin 708 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 325 araç ve sürücüsü denetlenirken, 88 araç ve sürücüsüne işlem uygulandı.Bu kapsamda 88 araç ve sürücüsüne toplam çeşitli suçlardan 124 bin 708 TL trafik idari para cezası uygulandı.


Yapılan denetimlerde yasal sınırların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen şahsın sürücü belgesi geçici bir süre iptal edildi. 3 araç trafikten men edildi.

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