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Bilecik’te ağaç otomobilin üstüne devrildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Ajans Haberleri
  • 24.11.2024 00:32
  • Giriş: 24.11.2024 00:32
  • Güncelleme: 24.11.2024 00:33
Kaynak: İHA
Bilecik’te ağaç otomobilin üstüne devrildi


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Oral Sokak’ta yol kenarında bulunan bir ağaç, üzerinde oluşan kar birikintisi sebebiyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Bölgeye getirilen iş makinesi aracıyla ağaç otomobilin üzerinden kaldırıldı. Yıkılan ağaç nedeniyle araçta maddi hasar oluştu. Öte yandan Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşlara ağaç altlarına araç park etmemeleri konusunda uyarı anonsu yapıldı.

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