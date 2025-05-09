Bilecik’te amatör spor masaya yatırıldı

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun’un Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaretinde, amatör spor konusu masaya yatırıldı.

Gerçekleşen görüşmede, amatör spor kulüplerinin mevcut durumu ve şehirdeki müsabakalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Tosun, amatör sporun gelişimi için yapılan çalışmaların önemine değinirken, kulüplerin karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri üzerine istişare edildi.

Ziyaret kapsamında, yerel sporun güçlendirilmesi ve genç sporcuların desteklenmesi adına atılabilecek adımlar ele alındı. İl Müdürü Demir, spor kulüplerinin faaliyetlerine katkı sağlamak için gerekli iş birliklerine açık olduklarını belirterek, amatör sporun gelişmesi adına çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Görüşmenin sonunda Tosun ve Demir, sporun yaygınlaştırılması ve kulüplerin desteklenmesi noktasında ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı.