Bilecik’te anız yangını

Bilecik’te çıkan anız yangını Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik merkeze bağlı Gülümbe ile Çukurören köyleri arasındaki henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yanan araziye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.