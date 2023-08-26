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Bilecik’te anız yangını söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 26.08.2023 10:54
  • Giriş: 26.08.2023 10:54
  • Güncelleme: 26.08.2023 10:54
Kaynak: İHA
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Bilecik’te anız yangını söndürüldü

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde elektrik tellerine çarparak yanan kuşun neden olduğu anız yangını, Osmaneli Orman İşletmesi yangın söndürme ekiplerince 1 saatlik müdahalesi sonrası ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Osmaneli ilçesi Selimiye köyünde bir tarladan geçen elektrik hattına çarpan kuşun neden olduğu anız yangını, Osmaneli Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin anında müdahalesiyle anız yangını ormanlık alana 1 metre kala kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Meydana gelen yangının ardından ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor 

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