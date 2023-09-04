Bilecik’te arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı

Bilecik’te jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

Türkiye genelinde icra edilen “Huzur ve Güven Uygulamaları” çerçevesinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Yapılan uygulamada 16 umuma açık işletme, 15 metruk bina, 7 okul çevresi, 10 mesire alanı, 4 park ve bahçede 499 şahıs ile 273 araç kontrol edildi.

Çalışmalarda yakalanan ve aranma kaydı bulunduğu belirtilen 2 şahsa adli ve idari işlem uygulandı.