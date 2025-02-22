Bilecik’te aranan şüpheli yakalandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan bir şüpheliyi düzenledikleri başarılı bir operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’, Bilecik 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ‘Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık’ ve Gölpazarı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması’ suçlarından toplamda 25 yıl 16 gün hapis cezası ile aranan şüpheli tespit edildi.

Müşterek operasyonda; Asayiş, istihbarat ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüklerinin koordinasyonu ile Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamların talimatıyla Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edilerek tutuklandı.