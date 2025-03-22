Bilecik’te arazi yangını

Bilecik’te çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Eskişehir, Bilecik-Sakarya-İstanbul karayolu üzerinde bulunan Şehirler Arası Otobüs Terminali mevkiinde dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112’ye bildirdi.

Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri yönlendirilirken, alevlerin boş bir arazide buluna kuru otların tutuşmasından meydana geldiği öğrenildi. Yangına anında mücadele eden ekipler, büyümeden söndürdü.

Ekipleri ayrıca karayollarında seyahat eden sürücü ve yolcuları uyararak, araçlardan dışarı izmarit atmamalarını söyledi.