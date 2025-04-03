Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bilecik’te ATV devrildi, sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.04.2025 13:45
  • Giriş: 03.04.2025 13:45
  • Güncelleme: 03.04.2025 13:45
Kaynak: İHA
Bilecik’te ATV devrildi, sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki ATV’nin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Cami önünden Meltem Konutları istikametine seyir halinde 11 ACJ 480 plakalı ATV sürücüsü Abdülkadir K. Atatürk ormanı mevkiine geldiğinde bir anda aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ATV devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BirGün'e Abone Ol