Bilecik’te bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Bilecik’te kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halindeki 43 ABK 596 plakalı otomobil sürücüsü Uğur Ç., TOKİ kavşağına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında otomobil içinde yolcu olarak bulunan Mesut G. yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.