Bilecik’te bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu küçük çocuk yaralandı

Bilecik’te bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Emsal Sokak üzerinden bisikleti ile rampa aşağı inen Muhammet M. (8), Türkmeneli Caddesinde ilerlemekte olan İrfan A. yönetimindeki 34 DG 830 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.