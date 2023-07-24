Bilecik’te çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

Bilecik’te emniyet güçlerince çeşitli suçlardan yakalama emirleri bulunan 3 kişi yakalanırken, 2 kişi tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri 81 ilde eş zamanlı yapılan ’Aranan Şahıslara’ yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda Bilecik genelinde yapılan operasyonda; çeşitli suçlardan haklarında yakalama emirleri bulunan toplam 3 şahıs yakalanmıştır.

Yakalanan şahıslar alınan ilk ifadelerin ardından Bilecik Adliye Sarayı’na sevk edildi.

Şahıslardan biri ifadesi akabinde mahkemeden serbest bırakılmış, 2 şahıs tutuklanırken, biri Gölpazarı Açık Ceza ve İnfaz Kurumuna diğeri ise Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.