Bilecik’te çıkan orman yangının bıraktığı hasar havadan böyle görüntülendi

Bilecik’te dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılması sonucu Kuyubaşı ve Örenköy’lerin tedbir amaçlı boşaltıldığı yangın kontrol altına alınırken, bıraktığı hasar havadan böyle görüntülendi.

Bilecik’te dün öğleden sonra Vezirhan beldesine bağlı Zobran köyünde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüme devam ederken, gece yarısında kontrol altına alınmıştı. Yangında bin dekar alan kül olurken havadan ve karadan soğutma işlemlerine devam ediliyor. Yangının bölgede bıraktığı hasar havadan böyle görüntülenirken, gökyüzünden yemyeşil gözüken alanın siyah toprak dönüşmesi herkesi üzdü.