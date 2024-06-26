Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bilecik’te dolandırıcılara yönelik operasyon: 1 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 26.06.2024 10:55
  • Giriş: 26.06.2024 10:55
  • Güncelleme: 26.06.2024 10:55
Kaynak: İHA
Bilecik’te dolandırıcılara yönelik operasyon: 1 kişi tutuklandı

Bilecik’te dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Bolvadin İlamat ve İnfaz Bürosunca; ‘Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi Veya Banka, Sigorta Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması Veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon ile yakalandı. 

BirGün'e Abone Ol