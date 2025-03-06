Bilecik’te ekmek fiyatlarına yeni düzenleme

Bilecik 15 TL’ye satılan 240 gram ekmeğin fiyatı 12, 50 TL’ye ve gramı ise 200'e düşürüldü.

Bilecik Valiliği, ekmek ve yumurtalı pide fiyatlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, daha önce 15 liraya satılan 240 gram ekmeğin gramajının ve fiyatının düşürüldüğü belirtildi.

Ayrıca yumurtalı pidenin ise e fazla 30 liraya satılabileceği ifade edildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"İlimiz genelindeki tüm fırınlarda vatandaşlar, 240 gram ekmeği 15 TL’ye, 200 gram ekmeği 12,50 TL’ye, yumurtalı pideyi de 30 TL’ye alabilecek. Yeni fiyat düzenlemesine uyulmasını sağlamak için tüm fırınlarda düzenli denetimler gerçekleştirilecektir."