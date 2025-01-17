Bilecik’te eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu taciri şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri operasyonda farklı ikametlerde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; sentetik kannnabinoid (bonzai) maddesi, metamfetamin maddesi, bong aparatı ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.