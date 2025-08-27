Bilecik’te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2 yaralı

Bilecik’te seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi ile Park 2 Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Fatih Ö. idaresindeki 03 AEA 824 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde Seda Y. idaresindeki 11 ABL 697 hafif ticari araç ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 03 AEA 824 plakalı otomobil sürücüsü Fatih Ö. ve araç içinde yolcu olarak bulunan M.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.