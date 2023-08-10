Bilecik’te hammadde yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde hammadde yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.



Eskişehir’den Söğüt istikametine giden Engin K. yönetimindeki 77 EL 360 plakalı kamyon seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü Engin K’yi AFAD ve Söğüt Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı. Kafasından darbe alan Engin K’ye müdahale eden 112 acil servis ekipleri yaralıyı Söğüt Devlet Hastanesine götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.