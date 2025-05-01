Bilecik’te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Osmaneli karayolu Polis Evi Kavşağı’nda meydana geldi. Abdülhamid Han Bulvarı üzerinden üniversite istikametine seyir halindeki Mustafa Ç. idaresindeki 64 LH 055 plakalı otomobil, Polis Evi Kavşağı’ndaki trafik ışıklarına geldiğinde yavaşlayınca arkasında bulunan Ferruh G. idaresindeki 11 TF 761 plakalı otomobil çaptı. Kazada 11 TF 761 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Aynur G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.