Bilecik’te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selimiye köyü yakınlarında seyir halindeki Ö.Ç. idaresindeki 34 DS 9262 plakalı otomobil ile U.İ.’nin kullandığı 34 DJL 305 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Ö.Ç., U.İ. ve yolcu olarak bulunan Ü.Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.