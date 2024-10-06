Bilecik’te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik’te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yönünde ilerleyen N.B., idaresindeki 11 AP 661 plakalı kamyonet ile 1. Organize Sanayi bölgesinden çıkış yapmak isteyen A. Ç. yönetimindeki 11 EC 157 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Yaşanan kazada otomobil sürücü A. Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.