Bilecik’te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Bilecik’te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi istikametinden merkeze seyir eden T. S. yönetimindeki 11 AE 317 plakalı otomobil ile şehir merkezinden Pelitözü istikametine dönüş yapan M. Y. idaresindeki 41 TN 640 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu bulunan M.S., Y.S., Z.S., E.S. ile kamyonetten yolcu olarak bulunan S.Y., M.Y., ile Z.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilecik merkez istikametine kaza nedeniyle yol tek şeritten verilirken, araçların yoldan çekilmesi sonrası trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, aynı yerde bayramın 1. günü de iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralanmıştı.