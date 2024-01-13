Bilecik’te kar kürüme ve tuzlama aracı devrildi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde karayolunda kar kürüme ve tuzlama yapan kamyon devrildi.



Pazaryeri Bilecik karayolunda küreme ve tuzlama çalışması yapan Engin Ş. idaresindeki 06 BVY 775 plakalı kamyon, Fıranlar köy yolu yakınlarında kayarak şarampole devrildi. Devrilen kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken bölgeye jandarma ve belediyeye ait iş makinesi sevk edildi.

Pazaryeri Belediyesine ait iş makinalarıyla devrilen kamyon kaza yerinden kaldırılırken karayolunda trafik Jandarma ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin kaza yerine giderek incelemede bulundu.