Bilecik’te kar yağışı bekleniyor

Bilecik Valiliği, hava durumundan kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olma konusunda uyardı.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Yağışların bugün ve yarın sağanak, gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken Pazar gününün ilk saatlerinden itibaren ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı beklenmektedir. Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgârın ise Pazartesi günü akşam saatlerine kadar zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Halen mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise Pazar günü ani düşüşle mevsim normallerinin altına inmesi beklenmekte olup soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği beklenmektedir. Hemşerilerimizin ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve donma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.