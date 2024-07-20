Bilecik’te kaybolan 69 yaşındaki kadın bulundu
Bilecik’in Bayırköy beldesinde geçtiğimiz gün kaybolan alzheimer hastası 69 yaşındaki Maksude Ubuz, bulundu.
Kaynak: İHA
Bilecik’in Bayırköy beldesinde geçtiğimiz gün kaybolan yaşlı kadın bulundu.
Bayırköy beldesinde yaşayan alzheimer hastası 69 yaşındaki Maksude Ubuz geçtiğimiz gün öğleden sonra bulunduğu Akkaya mevkiinde tarlarında kaybolmuştu.
Maksude Ubuz’un eşi Mahmut Ubuz'un ihbarda bulunması üzerine, bölgeye arama ekipleri sevk edildi.
Yaşlı kadın, bir yurttaşın ihbarı üzerinde Osmaneli Vezirhan sınırı arasında tavuk çiftliği yakınında sağ olarak bulundu.
Yaşlı kadın 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilirken, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.