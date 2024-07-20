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Bilecik’te kaybolan 69 yaşındaki kadın bulundu

Bilecik’in Bayırköy beldesinde geçtiğimiz gün kaybolan alzheimer hastası 69 yaşındaki Maksude Ubuz, bulundu.

Güncel
  • 20.07.2024 11:44
  • Giriş: 20.07.2024 11:44
  • Güncelleme: 20.07.2024 11:49
Kaynak: İHA
Bilecik’te kaybolan 69 yaşındaki kadın bulundu
Fotoğraf: İHA

Bilecik’in Bayırköy beldesinde geçtiğimiz gün kaybolan yaşlı kadın bulundu.

Bayırköy beldesinde yaşayan alzheimer hastası 69 yaşındaki Maksude Ubuz geçtiğimiz gün öğleden sonra bulunduğu Akkaya mevkiinde tarlarında kaybolmuştu.

Maksude Ubuz’un eşi Mahmut Ubuz'un ihbarda bulunması üzerine, bölgeye arama ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadın, bir yurttaşın ihbarı üzerinde Osmaneli Vezirhan sınırı arasında tavuk çiftliği yakınında sağ olarak bulundu.

Yaşlı kadın 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilirken, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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