Bilecik’te kayıp ihbarı verilen 2 kişi uygulama noktasında yakalandı

Bilecik’te kayıp ihbarı verilen 2 kişi uygulama noktasında yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler düzensiz göçle mücadele kapsamında il genelinde 15 farklı noktada düzenlenen 30 ekip ve 95 personel denetim yaptı.

Başta uygulama noktasında yapılan denetimlerde toplam 15’i yabancı uyruklu olmak üzere 974 şahıs sorgulandı. Denetim sırasında 2 kayıp şahıs olarak aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin trafik denetimlerinde ise; 285 aracı incelerken, denetimlerin, hem güvenlik hem de düzensiz göçle mücadele kapsamında sürdürüleceği ifade edildi.