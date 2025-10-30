Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 30.10.2025 16:28
  • Giriş: 30.10.2025 16:28
  • Güncelleme: 30.10.2025 16:28
Kaynak: ANKA
Bilecik’te kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü

(BİLECİK) - Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Hisarcık Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alper Zorlu (22) idaresindeki 34 KVE 728 plakalı motosiklet, İznik istikametine seyir halindeyken Beşevler mevkisinde kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sürücü Zorlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemelerde kazanın, ihbarın alınmasından yaklaşık 4-5 saat önce meydana geldiğinin tahmin edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

