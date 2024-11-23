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Bilecik’te kepçeye çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 23.11.2024 09:29
  • Giriş: 23.11.2024 09:29
  • Güncelleme: 23.11.2024 09:29
Kaynak: İHA
Bilecik’te kepçeye çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik’te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki kepçeye çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Bozüyük-Eskişehir Karayolu’nda seyir halindeki 06 CRA 484 plakalı otomobil sürücüsü Tanjan Kaan Öner (26) Kurtköy mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki kepçeye çarparak durabildi. Yaşanan kazada araç sürücüsü Tajlan Kaan Öner olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araç kullanılmaz hale geldi.

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