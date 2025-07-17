Bilecik’te kontrolden çıkan otomobil dere yatağına yuvarlandı, 3 yaralı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik - Bozüyük - Eskişehir kara yolu Ahmetpınar Köyü mevkiinde meydana geldi. Bilecik’ten Eskişehir istikametine seyir halindeki 67 AAP 280 plakalı otomobil sürücüsü Şaban A. (61) bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına uçtu. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Şaban A.’nın yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan Saniye A. (58) ve Azranur A.(16) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.