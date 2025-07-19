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Bilecik’te kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 19.07.2025 17:56
  • Giriş: 19.07.2025 17:56
  • Güncelleme: 19.07.2025 17:56
Kaynak: İHA
Bilecik’te kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Bilecik’te kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Olay, Bilecik - Sakarya kara yolu üzerindeki Bayırköy beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; N.M. (64) idaresindeki 14 KJ 649 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazada, tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yola dökülen su paketleri ulaşıma engel oldu
Öte yandan, tırın taşıdığı su paketlerinin yola savrulması sonucu trafikte bir süreliğine ulaşıma kapandı. Kara yoluna dökülen su paketleri iş makineleriyle temizlendi. Çalışmanın ardından trafik, kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgil inceleme başlattı.

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