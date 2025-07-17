Bilecik’te konut satışı yüzde 24,7 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik’te 2025 Haziran ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 oranında arttı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2025 Haziran ayında, 2024 Haziran ayına göre yüzde 24,7 oranında artarak 242 adet oldu.

Bilecik’te konut satışlarında 2025 Haziran ayında konutların 88 adedi ilk defa (ilk el satış), 154 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Bilecik’te satışı yapılan 242 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 oranında artarak 35 adet, diğer satışlar ise yüzde 24,0 oranında artarak 207 adet olarak gerçekleşti.

Bilecik’te ipotekli satış yapılan 35 konutun 9 adedi ilk satış, 26 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak 107 bin 723 oldu.