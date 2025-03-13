Bilecik’te konut satışları yüzde 11,7 oranında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik’te 2025 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 oranında azaldı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2025 Şubat ayında, 2024 Şubat ayına göre yüzde 11,7 oranında azalarak 181 adet oldu. Bilecik’te konut satışlarında 2025 Şubat ayında konutların 58 adedi ilk defa (ilk el satış), 123 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.Bilecik’te satışı yapılan 181 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 oranında artarak 40 adet, diğer satışlar ise yüzde 23,0 oranında azalarak 141 adet olarak gerçekleşti.

Bilecik’te ipotekli satış yapılan 40 konutun 11 adedi ilk satış, 29 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 112 bin 818 oldu.