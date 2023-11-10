Bilecik’te lodos fırtınası bekleniyor

Bilecik’te lodos fırtınası beklendiğinden vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, rüzgarın Bilecik ili genelinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Buna bağlı olarak ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Lodosun yarın öğleden sonra gün bitimine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.