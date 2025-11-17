Bilecik’te mantar toplamaya giden kişiyi arama çalışmaları sürüyor

(BİLECİK) - Bilecik’in Hasandere Köyü'ne mantar toplamaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan İsmail Kaya için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Yarhisar Köyü'nde yaşayan Kaya’nın, dün mantar toplamak üzere geldiği Hasandere Köyü'nde traktörünü bıraktıktan sonra arazide kaybolduğu bildirildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından dün başlatılan arama çalışmaları halen sürdürülüyor.

Arama çalışmalarına Jandarma, AFAD, EDAK, ANDA ve INDAK ekiplerinden toplam 96 personelin katıldığı ve Bilecik-Bursa arasında geniş bir alanda arama yapıldığı öğrenildi.