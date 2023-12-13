Bilecik’te mantar toplarken kaybolan 2 kişi kurtarıldı
Kaynak: İHA
Bilecik’te kaybolan iki kişi jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulunarak, kurtarıldı.
Bilecik’te merkez Gülümbe rampalarında dün mantar toplamaya çıkan iki kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri ile 6 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, ormanlık alanda yaptığı çalışmanın ardından kaybolan K.Ş. ile İ.A. isimli şahıslar kısa sürede bulunurken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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