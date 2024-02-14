Bilecik’te meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Bozüyük istikametine seyir halindeki 46 EJ4 70 plakalı otomobilin sürücüsü Metin T., TOKİ Kavşağına geldiğinde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç kavşak adasına çarparak durabildi. Yan yatan araçta yolcu olarak bulunan Havva T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken kaza yerine tedbir amaçlı Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.