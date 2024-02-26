Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Elif A. idaresindeki otomobille aynı istikamette ilerleyen Saffet Ö. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Saffet Ö. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.