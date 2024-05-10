Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’te motosiklet ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Tepebaşı Kavşağı’ndan meydana geldi. Kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Mert B. idaresindeki 11 ABT 180 plaka motosiklet, kavşağa geldiğinde o esnada Eski Belediye Kavşağı seyir halindeki Eray B. idaresindeki 11 ABV 409 plakalı motorlu bisiklete çarptı. Kazada motorlu bisiklet sürücüsü Eray B. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.