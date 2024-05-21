Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’te kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesinde seyir halindeki Oktay Ç., idaresindeki 11 AAP 700 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Mustafa A., yönetimindeki 11 ABV 494 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yere düşen motorlu bisiklet sürücüsü Oktay Ç., yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.