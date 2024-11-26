Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza; Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolu 1. OSB kavşağında meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki

Necip Mehmet Y. idaresindeki 11 ACF 712 plakalı motorlu bisiklete arkasında seyir halindeki Oktay K. idaresindeki 11 AAJ 095 plakalı otomobil çarptı. Yaşanan trafik kazasında motorlu bisiklet sürücüsü Necip Mehmet Y. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.