Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halinde tıra çarpan otomobil takla atarak durabilirken, sürücüsü yaralandı.

Kaza; dün gece Bilecik-Sakarya İstanbul kara yolu Kızıldamlar Köy kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Eskişehir’den Sakarya istikametine seyir halindeki 59 AHS 574 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet T., Kızıldamlar Köy kavşağına ana yola çıkan İsmail Ç. idaresindeki tıra çarptı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Yaşanan trafik kazasında 59 AHS 574 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, bölgeye tedbir amaçlı Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.