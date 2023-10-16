Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik’te ’Kaza kavşağı’ olarak adlandırılan yerde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik Organize Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi.

Kavşaktan üniversite istikametine dönüş yapan Ersin H. idaresindeki 54 FJ2 61 plakalı hafifi ticari araç ile kent merkezinden üniversite yönüne seyir halindeki Doğanur D. sevk ve idaresindeki 35 NMP 15 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan sürücüler bu kavşağa acil bir şekilde trafik lambası konulması ve kent merkezi istikametinden gelen araçların orta refüjde bulunan ağaçlar sebebiyle görünmediğini söylediler.