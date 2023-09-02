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Bilecik’te meydana gelentrafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 02.09.2023 14:48
  • Giriş: 02.09.2023 14:48
  • Güncelleme: 02.09.2023 14:48
Kaynak: İHA
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Bilecik’te meydana gelentrafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan biligilere göre kaza, İstasyon rampasında meydana geldi. Sürücü İbrahim Y., kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedince araç bariyerlere çarptı.

Aracın içinde bulunan sürücü İbrahim Y. ve yolcu Emine Nur Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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