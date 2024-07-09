Bilecik’te motosiklet hırsızı 2 şüpheli yakalandı
Bilecik’in Söğüt ilçesinde motosiklet hırsızı 2 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı.
Kaynak: İHA
Söğüt’te A.Ü. isimli şahsın motosikletinin çalınması ihbarı üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri harekete geçti.
Ekiplerce yapılan detaylı güvenlik kamerası ve PTS araştırması sonucunda; Bursa İnegöl ilçesinden Söğüt’e gelen şüphelinin motosikleti hafif ticari aracın bagajına koyarak çaldığı tespit edildi.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu şüpheli Ö.T. İnegöl’de, İ.T. ise Söğüt ilçesinde yakalanırken çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.