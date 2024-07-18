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Bilecik’te orman yangını

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde başlayan orman yangını, çevre illerden çağrılan takviye ekiplerin de desteği söndürülmeye çalışılıyor.

Güncel
  • 18.07.2024 18:59
  • Giriş: 18.07.2024 18:59
  • Güncelleme: 18.07.2024 19:03
Kaynak: İHA
Bilecik’te orman yangını
AA

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Söğütçük ile Aktaş köyleri arasında 2 saat önce henüz nedeni bilinmeyen bir neden dolayı çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda yangın başladı.

Yangına ilk etapta 6 itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arozözler müdahale etti.

Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle Osmaneli bölgesine doğru ilerlerken, çevre illerden takviye ve yangın söndürme helikopteri çağrıldı.

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