Bilecik’te orman yangını

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde başlayan orman yangını, çevre illerden çağrılan takviye ekiplerin de desteği söndürülmeye çalışılıyor.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Söğütçük ile Aktaş köyleri arasında 2 saat önce henüz nedeni bilinmeyen bir neden dolayı çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda yangın başladı.

Yangına ilk etapta 6 itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arozözler müdahale etti.

Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle Osmaneli bölgesine doğru ilerlerken, çevre illerden takviye ve yangın söndürme helikopteri çağrıldı.