Bilecik’te orman yangını: Köylerde tahliye başladı

Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Paşalar mevkisinde çıkan orman yangını köylere sıçradı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ederek alevlerin daha fazla alana yayılmasını önlemeye çalışılırken ilçeye bağlı bazı köylerde tahliye işlemleri başladı.

Gölpazarı Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; Köprücek, Akçeözü, Seyfiler, Kavak, Ormancılar, Hacıdurmuşlar, Alıç ve Elmümin köylerinin tahliye işlemlerinin devam ettiği ve vatandaşların sükûnetli olmaları gerektiği belirtildi.