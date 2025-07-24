Bilecik’te orman yangını sürüyor: Selçik Köyü boşaltıldı

Bilecik’te orman yangını etkisini iyice gösterirken, Osmaneli’ne bağlı Selçik Köyü alevlerin yaklaşması sonrası tamamen boşaltıldı.

Geyve’de 4 gün önce başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, Kazancı köyünde alevlerin yeniden yükselmesiyle büyüdü.

Ekipler bu yangına müdahale ederken, ilçeye bağlı Medetli köyü girişinde de orman yangını çıktı. Hem Osmaneli hem de Medetli köyündeki alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Alevler bölgedeki Medetli, Üyük, Borçak, Kazancı, Kızılöz ve Ciciler köylerini tehdit ederken, ekipler yangının önünü kesmek için setler oluşturuyorlar.

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta 360 nüfuslu 98 haneli Selçik Köyü alevlerin yaklaşması sonrası köy tamamen boşaltıldı.

Alevler köye 100 metre uzaklığa kadar gelirken, bölgede bir çok kişi alevleri kesmek için bekliyor.