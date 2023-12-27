Bilecik’te otomobil kontrolden çıktı, sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafında bulunan toprak alana çarparak savrulurken, yaşanan kazada sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 11 ED 511 plakalı otomobili sürücüsü Yaşar Ç. TOKİ rampalarına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafında bulunan toprak alana çarparak savruldu. Yaşanan kazada araç sürücü yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.