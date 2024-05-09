Bilecik’te otomobile arkadan çarpan motorlu motosikletin sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halinde otomobile arkadan çarpan motorlu motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Evren G. idaresindeki 11 ABY 736 plaka motorlu bisiklet, Tepabaşı kavşağı geçinde önünde seyir halinde bulunan Bayram D. idaresindeki 48 N 0216 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yere düşen motorlu bisiklet sürücüsü Evren G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.